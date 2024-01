Diretta Napoli-Salernitana ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli, dopo un girone d'andata disastroso che ha già portato al cambio in panchina, con il ritorno di Walter Mazzarri al posto del francese Rudi Garcia, ospita alle 15 al Maradona la Salernitana nel derby campano. I campioni d'Italia al giro di boa hanno chiuso al nono posto in classifica con appena 28 punti, frutto di otto vittorie, quattro pareggi e ben sette ko. Tra le mura amiche, poi, gli azzurri hanno deluso parecchio, racimolando appena tre successi e due pareggi e incassando quattro sconfitte. Orfani di Victor Osimhen, volato in Costa d'Avorio per giocare la Coppa d'Africa con la sua Nigeria, i partenopei si affidano a Khvicha Kvaratskhelia per partire con il piede giusto almeno in questa seconda fase della stagione e mettersi alle spalle il pesante 3-0 di domenica contro il Torino. Ma se Atene piange, Sparta non ride. I granata di Pippo Inzaghi, che ha sostituito il portoghese Paulo Sousa in panchina, infatti, nonostante un ultimo periodo positivo, hanno chiuso il girone d'andata all'ultimo posto con soli 12 punti: due solamente le vittorie (in casa in rimonta contro la Lazio e 1-0 in trasferta al Bentegodi contro l'Hellas Verona), sei pareggi e 11 sconfitte. I campani sono reduci dal doppio ko contro la Juventus: 6-1 negli ottavi di Coppa Italia e 2-1 in rimonta nel finale in campionato.