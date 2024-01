Diretta Inter-Lazio ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo il convincente successo del Napoli, che si è imposto per 3-0 sulla Fiorentina grazie alla rete di Simeone e alla doppietta di Zerbin, ora tocca ad Inter e Lazio. La squadra di Inzaghi affronterà i biancocelesti di Sarri per raggiungere i partenopei in finale di Supercoppa Italiana ed ottenere il primo trofeo della stagione. Oltre a rispondere alle frasi di Allegri sulla corsa allo scudetto, nella conferenza stampa della vigilia il tecnico nerazzurro ha ribadito che quella contro i biancocelesti sarà una sfida piena di insidie: "Cercheremo di fare del nostro meglio, sapendo che domani incontreremo una squadra in striscia positiva, che nell'ultima partita in cui abbiamo vinto ci ha creato difficoltà". Dall'altro lato Maurizio Sarri, dopo aver criticato duramente il nuovo format della competizione, ha toccato diversi temi dichiarando: "Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, abbiamo il 25-30% di possibilità al massimo di andare in finale, ma dobbiamo giocarcele tutte".