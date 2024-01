Diretta Roma-Verona ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - In settimana un vero e proprio "terremoto" ha travolto la Roma: il clamoroso esonero di José Mourinho ha portato al ritorno a Trigoria di una leggenda giallorosso, Daniele De Rossi. Il nuovo tecnico è chiamato al difficile compito di far tornare il sereno e cercare di raddrizzare una stagiona nata piuttosto male. Il primo ostacolo lungo il cammino dell'ex centrocampista si chiama Hellas Verona, avversario dei capitolini nel match che apre la 21ª giornata del campionato di Serie A. La Roma è reduce dal ko del Meazza contro il Milan e nelle ultime sei ha vinto solo una volta: lo scorso 23 dicembre in casa contro il Napoli campione d'Italia. Gli scaligeri di Marco Baroni, invece, nell'ultimo turno sono tornati al successo battendo 2-1 l'Empoli in un importantissimo scontro diretto per la salvezza. I veneti attualmente sono terzultimi a quota 17. All'andata, al Bentegodi, vinsero i giallobù grazie alle reti di Duda e Ngonge che resero vano il gol ospite di Aouar a inizio ripresa. Era la seconda giornata e il Verona era a punteggio pieno, poi il crollo.