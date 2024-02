Diretta Frosinone-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Alle ore 18, allo stadio Benito Stirpe, il Frosinone ospita il Milan nel 23° turno del campionato di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dal 2-2 interno contro il Bologna, hanno inanelatto una striscia di sette risultati utili consecutivi e cercano i tre punti per blindare il piazzamento Champions e approfittare del big match tra Inter e Juve (in programma domenica alle 20.45 al Meazza) per avvicinarsi alla vetta. Diversa la situazione di classifica dei ciociari di Eusebio Di Francesco, quattordicesimi a quota 23. Soulé e compagni, dopo un periodo piuttosto complicato caratterizzato da cinque ko consecutivi, sono tornati al successo battendo in rimonta 3-1 in casa il Cagliari nello scontro diretto per la salvezza. Alla vittoria contro i sardi ha poi fatto seguito l'importante 1-1 in trasferta al Bentegodi contro l'Hellas Verona, altra avversaria diretta nella lotta per non retrocedere.