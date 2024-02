Inter, poker alla Salernitana e dieci punti sulla Juve: big a riposo dal 60'

MILANO - Settimo successo consecutivo, il ventesimo su 24 partite di campionato giocate: l'Inter travolge la Salernitana e allunga in vetta alla classifica di Serie A a +10 sulla Juventus. Gara senza storia a San Siro con gli uomini di Inzaghi che dominano per 90 minuti chiudendo la pratica già prima dell'intervallo. Ora c'è l'andata degli ottavi di Champions per i vice campioni d'Europa che inizieranno il cammino nella fase ad eliminazione diretta contro l'Atletico Madrid dell'ex Simeone. Esordio amaro per Fabio Liverani che parte con un pesante ko nella sua prima gara sulla panchina granata.

Inter-Salernitana, la partita

Parte fortissimo l'Inter che con Thuram e Barella centra subito un palo e una traversa nel giro di 6'. Il forcing nerazzurro non si arresta e al 17' arriva il vantaggio: discesa di Carlos Augusto sulla sinistra che serve Thuram in area di rigore per il più facile dei gol. Passano appena due minuti e Lautaro Martinez scarica dal limite il bolide per il raddoppio che batte Ochoa. Un vero e proprio dominio per gli undici di Inzaghi che al 40' trovano anche il tris grazie a Dumfires che ribadisce in rete una respinta maldestra del portiere avversario su tiro di Barella. Nella ripresa lo spartito non cambia con l'Inter in pieno controllo. Inzaghi risparmia le forze sostituendo Mkhitaryan, Thuram, Lautaro e Cahlanoglu con Klaassen, Sanchez, Arnautovic e Asslani in vista della sfida con l'Atletico e nel finale lascia spazio all'esordio di Buchanan in campo al posto di Bastoni. La Salernitana evita la goleada ma al 90' concede il poker ad Arnautovic che da zero metri trasforma un cross di Dumfries deviato. Partenza falsa per Liverani sulla panchina della Salernitana che chiude senza mai tirare dalle parti di Sommer, restando all'ultimo posto della classifica.