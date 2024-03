Diretta Lazio-Milan ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio vuole subito rifarsi dopo la brutta sconfitta arrivata in casa della Fiorentina. La squadra di Sarri questa sera affronta il Milan di Pioli nel match valevole per la 27ª giornata di Serie A. I biancocelesti, momentaneamente ottavi in classifica, sono alla ricerca di punti importanti nella rincorsa all’Europa. Dall’altro lato il Milan è ben saldo al terzo posto, a -4 dalla Juventus, e non dovrebbe avere nessun problema a qualificarsi alla prossima Champions League salvo clamorosi scivoloni. Il discorso scudetto sembra infatti ormai archiviato, con l’Inter che vola in solitaria in testa alla classifica a +12 sulla seconda. Un concetto che è stato sottolineato anche da Pioli nella consueta conferenza stampa della vigilia. Nel match d’andata i rossoneri si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Pulisic e Okafor nel secondo tempo.