Vlahovic-Lautaro, questione di mira: tra futuro, palloni giocati e leggende

Finiti i tempi delle sfide guardie e ladri più Djokovic e Sinner , adesso Inter e Juventus parlano una lingua comune. Pensano parola per parola allo stesso modo. E hanno un obiettivo identico: il rinnovo contrattuale del centravanti titolare. Tutto molto bello se al quadretto si unisce la narrazione che favoleggia di Lautaro e Dusan perdutamente innamorati delle loro squadre, dei tifosi, delle città e quant’altro. Quindi un accordo si troverà, come naturale conseguenza di una storia d’amore. Ma è veramente così? Anzi, attenti al verbo declinato al futuro: sarà veramente così? Sarebbe forte la tentazione di riprendere metafore attuali grazie alla Formula 1 al via nel week-end. Meglio evitare, perchè il più attuale tormentone matrimoniale richiama perfino i Ferragnez. E non è il caso.

Però i Martinez, intesi come lui e il suo procuratore, sanno che in Europa ci sono dieci club pronti a offrire un ingaggio da dieci milioni, persino qualcosa in più. L’Inter di Marotta e Ausilio ne è sicuramente consapevole, chissà se anche l’Inter di Zhang (e Oaktree). Invece i Vlahovic, intesi come lui e l’ostico manager Ristic, sanno di aver firmato un accordo consensuale, non un’estorsione. E pare improbabile che l’amore per la maglia passi dal cachemire in boutique alla lana dell’outlet. Gol e statistiche, gioco e allenatori, tifosi e contratti, Lautaro e Dusan. Nel week-end della Formula 1, il titolo costruttori è ormai dell’Inter e si intravede vicinissima la bandiera a scacchi nerazzurri. Invece il titolo piloti, lo scudetto dei bomber, ha ancora tante curve da superare, prima del rettilineo finale. Pronti, via. Semaforo verde: sarà una bella gara. Di calcio e calciomercato.

De Laurentiis tuona: "La Juve non deve essere ammessa al Mondiale per Club"