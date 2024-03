Pogba, la confessione agli amici. La mossa Juve: cosa farà e quanto risparmia

Pogba, le scelte discutibili e l'ingaggio

Dunque questa squalifica sgraverà il bilancio della società bianconera per una trentina di milioni di euro in totale, non una cattiva notizia - almeno in questo caso - se si considera l’apporto che è stato in grado di offrire il transalpino dal suo ritorno a Torino nell’estate del 2022. Già, perché - a proposito di scelte discutibili, che i fatti hanno poi dimostrato essere poco lungimiranti e strategiche - non si può scordare quella che fece proprio Pogba nel luglio 2022, rifiutando di operarsi al menisco e perdendo di fatto la stagione per l’esito nefasto dei risultati della terapia conservativa: alla fine si dovette operare! Da quel momento una serie di alti e bassi in cui i secondi hanno avuto spesso la meglio. Ma il Polpo non si vuole arrendere ed è convinto che la sua carriera non finirà così. Agli amici ha detto: “Vedrete, tornerò a giocare”.