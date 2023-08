Udinese-Juve 0-3: la festa di Allegri la firmano Chiesa, Vlahovic e Rabiot

Attenti a quei due. Se Federico Chiesa e Dusan Vlahovic dovessero superare indenni le colonne d'ercole del calciomercato e le trappole dei bilanci da sistemare, la Juventus si troverebbe già in casa una coppia d'attacco da Scudetto. Il numero 7, già incensato da Allegri come arrivato "con una gamba diversa" a questa stagione, sembra essere ritornato ai livelli pre crociato e aver travasato la sofferenza di tanti mesi nel serbatoio del cinismo che un fuoriclasse deve tenere sempre pieno; al numero 9, glaciale su rigore che di fatto chiude subito la partita, sembra aver fatto molto bene tutta la messa in discussione e il balletto Lukaku: prestazione da protagonista, dentro la partita, e doppietta negata solo da un fuorigioco di un compagno di squadra. Ah, poi c'è la costante Rabiot, ma quella nella matematica allegriana era già considerata come inevitabile.