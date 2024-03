Follia D'Aversa, testata ad Henry alla fine di Lecce-Verona!

D'Aversa, le parole dopo l'episodio

L'episodio è stato poi spiegato direttamente da D'Aversa nel post gara: "È stato un finale concitato, con provocazioni. Non volevo che qualcuno fosse espulso a fine partita, sono entrato in campo per quello. Sono andato a contatto con Henry che ha continuato nelle provocazioni, ma il mio gesto non è sicuramente bello da vedere. Non sono entrato in campo per tirare una testa, volevo solo che Gendrey e Pongracic non prendessero squalifiche. Lui si è avvicinato e ha provocato. Premeditazione? Assolutamente no, il gesto è brutto ma non era quella la mia intenzione. Gli ultimi minuti di gara era una provocazione continua. Con i dirigenti del Verona ho già parlato. Mi scuso per il gesto finale essendo allenatore e padre di tre figli".