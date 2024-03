Cambiaso e Milik non bastano a evitare il sorpasso Milan: pari Juve con l'Atalanta

Juve-Atalanta: finisce 2-2 all'Allianz Stadium

È stata una partita intesa quela tra bianconeri e nerazzurri: Koopmeiners sblocca al 35', poi nella ripresa la reazione di Chiesa e compagni che prima trovano il pari con Cambiaso (66') e poi si portano in vantaggio con Milik (70'). L'Atalanta però, in corsa per un posto nella super Champions League del prossimo anno, non ci sta a perdere e sempre con il centrocampista olandese, al 75', realizza la rete del definitivo 2-2. Per la squadra di Gasperini un punto importante che consente ai nerazzurri di salire a quota 47, a -4 dal Bologna.

