Diretta Lazio-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA- A chiudere la 28ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Udinese. I biancocelesti, che in settimana sono stati eliminati agli ottavi di Champions League dal Bayern Monaco, vedendosi ribaltato con un netto 3-0 all'Allianz Arena l'1-0 in casa firmato Immobile su rigore, sono reduci da due ko di fila in campionato, tre nelle ultime quattro. La formazione di Maurizio Sarri, infatti, dopo aver subito le rimonte contro Bologna (2-1) e Fiorentina (2-1) - in mezzo il successo per 2-0 contro il Torino nel recupero della 21ª giornata - , nell'ultimo turno è caduta in casa contro il Milan, colpita dal gol di Okafor nel finale, dove ha chiuso addirittura in otto per le espulsioni di Luca Pellegrini, Marusic e Guendouzi. I friulani, invece, che domenica scorsa tra le mura amiche non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro una Salernitana già quasi in Serie B, sono chiamati a rispondere ai successi di Sassuolo, Cagliari e Verona in questo turno. La lotta retrocessione si fa sempre più interessante e al momento i bianconeri di Gabriele Cioffi sono terzultimi a quota 24 a pari punti con il Frosinone. All'andata, lo scorso 7 gennaio, un calcio di punizione di Luca Pellegrini e un destro dal limite di Matias Vecino resero vano il momentaneo pareggio dei padroni di casa firmato Walace.