Diretta Udinese-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Udinese e Roma si affrontano nell'incontro valido per la 32ª giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium, entrambe le squadre sono chiamate a fare punteggio pieno per continuare a lottare sui due fronti caldi della classifica. I giallorossi si trovano al 5º posto - che quest'anno potrebbe valere la qualificazione in Champions - con 55 punti e a 4 lunghezze dal Bologna - reduce dal pareggio con il Monza - . Gli uomini di Cioffi, in 15ª posizione con 28 punti, devono invece aumentare la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione che vede il Frosinone terzultimo con 2 punti in meno. All'andata, la Roma si aggiudicò il match dell'Olimpico con il finale di 3-1.