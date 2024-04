Diretta Cagliari-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

In casa Juve riflettori puntati sul reparto offensivo, un attacco ridotto quasi all’osso dall’indisponibilità di Kean e dalla condizione precaria di Milik (tra i convocati), tornato tra i convocati dopo più di un mese, Allegri ha soltanto due carte tra cui scegliere per affiancare Dusan Vlahovic stasera contro il Cagliari e martedì a Roma nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio: Federico Chiesa e Kenan Yildiz. Il tecnico è stato chiaro nella conferenza stampa della vigilia minimizzando lo sfogo del giocatore azzurro: "Chiesa sta entrando nel periodo migliore della carriera: lui e Vlahovic sono ottimi giocatori, che possono diventare grandi giocatori - aggiunge - Devo valutare chi giocherà dei due. Sono solo alternativi l’uno all’altro? Giocano in una posizione e in un ruolo estremamente simili, anche se Chiesa potrebbe giocare a destra, e c’è anche una questione di equilibrio nella fase difensiva che è uno dei punti di forza di questa squadra". Il Cagliari è penultimo in Serie A per possesso palla con il 42% e nella corsa salvezza anche un punto sarebbe prezioso, dunque aspetterà chiudendo gli spazi. Situazione che la Juve soffre, preferendo avere campo in cui correre in ripartenza.