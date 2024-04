Diretta Genoa-Cagliari ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Genoa e Cagliari si affrontano allo stadio Ferraris nel posticipo serale che chiude di fatto la 34esima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta interna contro la Lazio e non vincono dal colpo esterno in casa del Verona: in classifica la squadra di Gilardino è dodicesima a quota 39 punti. Discorso diverso per il Cagliari che cerca punti salvezza: la squadra di Ranieri viene da quattro risultati utili consecutivi, tra cui i due pareggi preziosi contro Inter e Juventus. In classifica i sardi vantano tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.