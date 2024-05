Stellini: “Conte ha tanta voglia di tornare. Ecco che progetto gli serve”

Il futuro di Antonio Conte resta ancora da decifrare. L'ex tecnico di Juventus e Inter , dopo l'ultima esperienza al Tottenham è rimasto senza squadra e sembra essere pronto a tornare in panchina ( con Milan e Napoli sullo sfondo ). Una delle figure più importanti all'interno della sua carriera è sicuramente Cristian Stellini , suo vice che lo segue da più di 10 anni. Stellini oggi è tornato a parlare dell'attuale situazione del tecnico leccese e della sua esperienza all'Inter: "Antonio è un allenatore molto esigente, ma è come gli altri e non diverso nell’interfacciarsi col suo club".

Stellini, Conte e Leao-Lukaku

Successivamente il vice del tecnico ha aggiunto: "Antonio vuole un Super Budget per il mercato? È una falsità! Ha sempre richiesto progetti ambiziosi, non giocatori costosi. L’unico che ha chiesto fortemente negli anni è stato Lukaku che poi è stato venduto al doppio di quanto era stato pagato". Poi, proprio in merito all'acquisto del centravanti belga nel 2019: "Gli vengono messe tante etichette dall’esterno che fanno ridere. Antonio è come tutti gli altri tecnici: sceglie progetti ambiziosi ma ha sempre preso squadre che venivano da momenti negativi. Non è vero che Leao non fu preso all’Inter per colpa di Conte. Ridicolo tirare fuori la questione a distanza di tanti anni. Era in alternativa a Lukaku che era più pronto in quel momento. Nessuno ha mai scartato Leao da parte nostra…".