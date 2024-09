"Milan, in tanti fuori ruolo. Il derby l'Inter lo perde solo in un modo"

"Io stravedo per Taremi: farà tante partite, lavora per la squadra e ha il gol nel sangue. Ma adesso devi giocare con Lautaro e Thuram".

"L’Inter può fare dei passi falsi solo perché si fa male da sola a livello di testa e motivazione. Col Monza credo sia successo questo, visto che le partite successive sarebbero state contro City e Milan. L’Inter è proprio bella da vedere quando mentalmente c’è. Mi aspetto il giusto approccio, una qualità alta di giocate, un numero elevato di occasioni da gol. Il Milan è un’incognita. Serve più attenzione, ha le armi per fare male ai nerazzurri. Nei 90 minuti, nei momenti in cui sei martello, devi martellare. E sfruttare le occasioni".

Lautaro ha già subito qualche critica.

"Se non fai la preparazione estiva ci metti molto più tempo a entrare in forma, parlo da ex calciatore. Ci sta che Lautaro non sia al 100%, ma il giocatore non si discute. Sento su di lui cose assurde, segnerà tanti gol. Poi a me piace come si sacrifica. Si sblocchi presto, magari nel derby, almeno lo lasciano stare".

Thuram potrà essere il capocannoniere della A?

"Pure lui è incredibile, sta migliorando sottoporta. Credo però ci siano altri attaccanti favoriti per segnare più reti del francese. Tutto dipende dal modo di giocare di Thuram. Non si stanca mai, corre sempre, ma può così capitare che sia meno lucido sotto porta, va sempre a mille all’ora. Poi certo, per le sue caratteristiche potrebbe anche essere il capocannoniere del torneo".