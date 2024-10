Totti vuota il sacco, il gesto del 4 alla Juve e il calcio a Balotelli: "Ecco perché"

Totti su Zeman e l'ipotesi Lazio

"Zeman è uno degli allenatori più importanti, mi ha cresciuto fisicamente e mentalmente, lo reputo uno degli allenatori più importanti della mia carriera - ha dichiarato l'ex giallorosso rispondendo alla domanda di un tifoso - . Se in origine fui cercato dalla Lazio? Giocavo con la Lodigiani. Chiamarono i miei genitori e dissero che avevo due possibilità: Roma e Lazio, fortunatamente tutti hanno scelto la Roma perché ero tifoso. Se avessero scelto Lazio non so cosa sarebbe successo...". Totti ha poi confessato di non avere mai pensato di passare in panchina per iniziare una nuova avventura come tecnico, ricordando inoltre alcuni dei gol che tuttora giudica fra i più belli di quelli segnati in carriera: "Non ho mai pensato di fare l'allenatore. Il gol più bello? "Ancora non lo so. Forse ne ho due in mente: a Genova contro la Samp ed il pallonetto a Milano contro l'Inter. Non è semplice scegliere".

E ancora: "Obiettivamente non c'è nessun giocatore della Roma in cui mi rispecchio. Casomai qualcuno dovrebbe avvicinarsi a me. Ho fatto quello che ho fatto per 25 anni, non è semplice. Il Pallone d'Oro? Era la mia priorità. È uno dei trofei più importanti, ma ancora non ho capito come si poteva vincere. Il giocatore più forte o quello che ha vinto con la propria squadra? Mi sono avvicinato di più nel 2000-2001, se avessimo vinto l'Europeo forse sarebbe successo". Totti ha poi ricordato alcuni dei momenti più iconici del suo passato sul terreno di gioco, come il calcio a Mario Balotelli e il gesto del "4 a casa" rivolto all'ex difensore bianconero Igor Tudor.