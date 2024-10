Diretta Torino-Como ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - È un momento complicato per il Torino di Paolo Vanoli. I granata, che devono fare i conti con una lunghissima lista di infortunati, alle ore 20.45 ospitano all'Olimpico Grande Torino il Como nell'anticipo della nona giornata del campionato di Serie A. Per la società di Urbano Cairo tre sconfitte consecutive, tutte per 3-2: la prima è arrivata tra le mura amiche contro la Lazio, le altre due in trasferta sul campo dell'Inter e del Cagliari. Eppure capitan Zapata - per lui lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale rimediata durante la sfida di San Siro contro i nerazzurri di Simone Inzaghi - e compagni avevano fatto benissimo nelle prime cinque uscite, fino a ritrovarsi da soli in vetta alla classifica dopo i successi contro Atalanta (2-1), Venezia (0-1) e Verona (2-3) e i pareggi al Meazza contro il Milan - 2-2 all'esordio dopo esser stati avanti di due reti fino all'89' - e 0-0 interno contro il Lecce. Percorso inverso, invece, per i lariani di Cesc Fabregas, attualmente a quota nove punti, frutto dei successi, entrambi per 3-2, contro Atalanta (in trasferta) e Verona (in casa) e dei pareggi contro Cagliari (1-1 esterno), Bologna (sciupato il doppio vantaggio, 2-2 il finale) e Parma (1-1 al Sinigaglia nell'ultimo turno). Completano il quadro le sconfitte, tutte lontano dalle mura amiche, contro Juve (3-0), Udinese (1-0) e Napoli (3-1).