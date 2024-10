Diretta Milan-Napoli ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan ospita il Napoli a San Siro nella sfida valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A. Dopo il rinvio della gara contro il Bologna (ancora da decidere la data del recupero), i rossoneri tornano in campo, reduci dalla vittoria di misura contro l'Udinese. In classifica la squadra di Fonseca staziona all'ottavo posto a quota 14 punti, a sole due lunghezze dalla zona Champions League. In conferenza stampa, Paulo Fonseca ha dichiarato: "Sono fortissimi con un allenatore fortissimo. Sono primi, arrivano qui molto motivati. Ma anche noi siamo motivati per giocare questa partita. Il Napoli è forte, ha vinto bene le partite che ha vinto. In questo momento è al primo posto: è una delle squadre che può vincere lo Scudetto. Noi per lo scudetto? Per me sì. I tifosi devono crederci perchè siamo forti e siamo in crescita. Possiamo lottare per lo scudetto, vogliamo continuare a lottare per vincere lo scudetto". Il Napoli arriva a questa sfida da prima della classe, complice già una minifuga lì davanti: i partenopei infatti sono reduci da quattro vittorie di fila, l'ultima in casa contro il Lecce firmata dalla rete di capitan Di Lorenzo, giocatore rigenerato dalla cura Conte. In classifica, il Napoli è in testa a quota 22 punti, ben quattro in più dell'Inter seconda.