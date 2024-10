Motta non si capisce, Vlahovic sbaglia tutto: Juve, un punto disperato col Parma

Un pari in doppia rimonta contro un Parma che punta a salvarsi, un accanimento su Danilo titolare che continua a essere improponibile - e che solo grazie a Di Gregorio e Gatti non ha sul groppone un altro gol subito - a cui si aggiunge però quella su Vlahovic, in una di quelle serate in cui non solo non la butterebbe dentro neanche con le mani ma che risulta anche nocivo per i compagni, respingendo le loro conclusioni come il peggior Lukaku dei tempi interisti: con l'Inter non aveva avuto problemi a tirarlo fuori per Mbangula, stavolta invece il cambio non arriva come non arriva la vittoria. Imbattuta, certo, ma altro pari in casa con una squadra che lotta per non retrocedere (dopo il Cagliari), quarto pari nelle ultime cinque allo Stadium, la possibilità di scivolare al sesto posto se Fiorentina e Lazio dovessero vincere: ha ragione Giuntoli, questo è un momento complicato per la Juventus. Ma non solo per le assenze.