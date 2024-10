Diretta Como-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COMO - Alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como ospita la Lazio nel posticipo della decima giornata del campionato di Serie A, unico turno infrasettimanale della stagione. I lariani di Cesc Fabregas sono reduci dal ko contro il Torino (1-0 firmato dal 19enne svedese della Primavera Alieu Nije) e nelle ultime tre sfide hanno raccolto appena un punto pareggiando 1-1 tra le mura amiche contro il Parma dopo la sconfitta incassata al Maradona contro la capolista Napoli (3-1). I biancocelesti di Marco Baroni, invece, sono in salute e nelle ultime quattro uscite hanno raccolto ben nove punti battendo Torino (2-3), Empoli (2-1) e Genoa (3-0 nell'ultimo turno), con l'unica eccezione rappresentata dal passo falso dell'Allianz Stadium contro la Juve arrivato a causa dell'autorete di Gila all'85' dopo aver giocato in dieci per oltre un'ora per via del rosso diretto rimediato da Romagnoli, reo di aver fermato Kalulu diretto verso Provedel. In caso di successo stasera i capitolini supererebbero in classifica proprio i bianconeri di Thiago Motta agganciando al terzo posto l'Atalanta a quota 19 punti.