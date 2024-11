Diretta Verona-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Ritrovata la vittoria in campionato nel turno infrasettimanale contro il Torino grazie al secondo sigillo di Paulo Dybala (la prima rete della Joya era arrivata su rigore nel 3-0 all'Olimpico contro l'Udinese), la Roma cerca continuità di risultati alle 18 al Bentegodi contro l'Hellas Verona per raddrizzare la situazione di classifica e riportare un po' di serenità a Trigoria dove, nelle ultime settimane, si è respirato un clima rovente, culminato con la contestazione dei tifosi alla Stazione Termini al rientro della squadra dalla disastrosa trasferta di Firenze. Il successo contro i granata ha ridato ossigeno a Ivan Juric, grande ex della gara (ha allenatore i veneti dal 2019 al 2021), che, però, deve cercare ora di inanellare un filotto di risultati utili. Momento complicato anche per gli scaligeri di Paolo Zanetti, reduci da tre ko di fila e da sei sconfitte nelle ultime sette, con l'unica gioia che è arrivata in casa contro il Venezia (2-1) ormai un mese fa, il 4 ottobre. I gialloblù non conoscono mezze misure e fin qui hanno perso sette volte vincendo, oltre che contro i lagunari, anche all'esordio tra le mura amiche contro il Napoli (3-0) e al Ferraris contro il Genoa (0-2).