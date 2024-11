Rigori a favore: Scudetto Inter! Rigori contro: Inter sparita

Nato per mettere un argine alle polemiche e limitare gli episodi dubbi, il Var non è riuscito fino in fondo nel compito per il quale era stato concepito. Paradossalmente, le recriminaizoni sugli episodi da gioco dubbi, in particolar modo sui rigori, sono aumentate. In ordine temporale, l'ultimo turno del campionato di Serie A è stato segnato dalle discussioni sul contatto tra Dumfries e Anguissa, preceduto da un tocco di mani in area, non sanzionato, di Hien. Il portale di statistiche Transfermartk si è lanciato nella classifica dei rigori a favore e quelli concessi dall'introduzione della moviola in campo, precisamente dal 2017-2018. Prese in esame solo le prime 15 squadre, nella prima a svettare sulle altre sono Inter e Lazio con 70 decisioni a favore, con una percentuale realizzativa rispettivamente dell'84% e 80%. Nella seconda a guidare la lista è l'Udinese con 67 decisioni "contrarie" e 57 gol subiti, mentre i nerazzurri sono fuori dalle posizioni prese in considerazione.