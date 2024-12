Diretta Inter-Parma ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 18.30, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Inter e Parma aprono la 15ª giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla trasferta di Firenze contro la Fiorentina, rinviata a data da destinarsi dopo il malore che ha colpito il centrocampista viola Edoardo Bove dopo appena un quarto d'ora dal fischio d'inizio, vogliono centrare il nono risultato utile consecutivo in campionato per rimanere in scia di Atalanta e Napoli, impegnate in questo turno entrambe in casa rispettivamente contro Milan e Lazio. Fare risultato servirebbe anche a livello psivologico per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla gara di martedì, quando alle 21 la formazione di Simone Inzaghi sfiderà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (le Aspririne hanno vinto l'ultima Bundesliga) nel sesto incontro della fase campionato di Champions League. Intanto nelle scorse ore a Miami si è tenuto il sorteggio dei gironi del Mondiale per Club e l'Inter è finita nel Gruppo G insieme a River Plate, Monterrey e Urawa. Momento positivo anche per i ducali di Fabio Pecchia che dopo il successo in rimonta al Penzo contro il Venezia (2-1), al quale ha fatto seguito il ko interno contro la Dea (3-1), hanno battuto la Lazio (3-1) al Tardini interrompendo il filotto di cinque vittorie consecutive in Serie A dei biancocelesti.