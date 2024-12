“Lazio-Inter può aprire un altro campionato. Inzaghi? Forse non se ne accorge…”

Per Marco Parolo, talent e voce tecnica di Dazn, Lazio-Inter - partita che sarà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma di intrattenimento sportivo - varrà molto per il campionato: «Una gara scudetto? È una sfida per le ambizioni dei biancocelesti, mentre per i nerazzurri è un match che serve a dimostrare di essere fortemente candidati al titolo. Per ora sono tutte lì, perché l’Inter non ha ancora accelerato: lunedì può essere una prova di forza per i nerazzurri. Qualora arrivasse il risultato dalla Lazio, si aprirebbe un altro modello di campionato, per un torneo molto avvincente, in cui 3-4 squadre si contenderanno lo scudetto».



L’Inter resta la favorita?

«Sì, deve vincere lo scudetto per la forza che ha. Lo dico per stima e per quello che stanno facendo. Se dicessi il contrario, non riconoscerei il valore dei nerazzurri. Per me hanno pure quasi il dovere di arrivare almeno tra le prime otto della Champions».



Quali saranno i duelli decisivi in Lazio-Inter?

«Sarà importante la capacità della Lazio, quando attacca, di essere molto brava nelle preventive, per non concedere le transizioni e le ripartenze all’Inter, visto che i nerazzurri sono forse la squadra più forte in queste situazioni. Inzaghi schiererà i titolarissimi, difficilmente la sua squadra sbaglia queste partite, anche se a Roma contro la Lazio c’è sempre qualcosa di particolare per il mister».



Perché secondo lei?

«Forse emotivamente e inconsciamente Inzaghi non riesce ad essere al 100%. Magari anche lui non se ne accorge. E anche solo un 5% in meno di concentrazione sua, legata ai saluti, a chi lo fa distrarre e così via, lascia un qualcosa che poi arriva alla squadra. Gli altri anni c’era una grossa differenza tra Lazio e Inter, oggi è una partita dal peso specifico rilevante. Se l’Inter perde, avrà una “bella rottura di scatole”, la Lazio invece ha tutto da guadagnare».