Diretta Juventus-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus riceve la Fiorentina nel 18° turno di Serie A e cerca la terza vittoria di fila dopo il successo in Coppa Italia con il Cagliari e i tre punti conquistati in campionato sul campo del Monza. Bianconeri e viola condividono il quinto posto in classifica a quota 31. La formazione di Thiago Motta è l'unica imbattuta del torneo (7 successi e 10 pareggi) mentre la Fiorentina viene da due ko di fila, contro Bologna e Udinese. "Nelle ultime due gare di campionato la Fiorentina non ha avuto risultati positivi, ma erano reduci da grandi successi: sarà una gara fondamentale, noi siamo concentrati sul fare una partita giusta contro una squadra non semplice da affrontare. La Fiorentina ha un allenatore molto preparato, Palladino ha fatto ottime stagioni anche con il Monza e ora a Firenze, a livello individuale hanno ottimi giocatori, uniti a grande organizzazione. Se hanno spazio in campo, la Fiorentina sa come attaccare. In fase di contropiede sono molto pericolosi: non dobbiamo concedere transizioni" ha detto Thiago Motta nella conferenza stampa della vigilia.