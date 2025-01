Diretta Lazio-Como ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - Ad aprire la 20ª giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno, sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Como. I biancocelesti di Marco Baroni cercano il riscatto dopo la sconfitta nel derby (2-0). Un ko che non cancella l'ottimo avvio di stagione dei capitolini, in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Di fronte i lariani di Cesc Fabregas che stanno attraversando un periodo positivo: battuta 2-0 la Roma di Claudio Ranieri al Sinigaglia, i lombardi hanno poi perso con lo stesso risultato al Meazza contro l'Inter prima di tornare a vincere, ancora una volta tra le mura amiche e con il medesimo punteggio, contro il Lecce nell'ultima uscita. Nella gara d'andata, lo scorso 31 ottobre, finì con un roboante 5-1 per la Lazio.