Diretta Juve-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - L'attesa è finita. Alle ore 18. all'Allianz Stadium di Torino, Juve e Milan si affrontano nel 21° turno del campionato di Serie A. Le due formazioni si sono già ritrovate una contro l'altra due volte fin qui in stagione: all'andata al Meazza l'incontro terminò 0-0 mentre a Riad (Arabia Saudita), nella semifinale di Supercoppa italiana, i rossoneri ebbero la meglio, con Pulisic (rigore) e l’autogol di Gatti che ribaltarono il momentaneo vantaggio della Signora firmato dal solito Kenan Yildiz. Il Diavolo di Sergio Conceicao arriva all'incontro rinfrancato dal successo per 2-1, ancora in rimonta, al Sinigaglia di Como. Sempre nel recupero della 19ª giornata, invece, i bianconeri di Thiago Motta hanno fermato sull'1-1 l'Atalanta al Gewiss Stadium centrando il tredicesimo pareggio in 20 partite di campionato, il terzo consecutivo e il settimo nelle ultime otto - l’unico successo in campionato in questo parziale il 2-1 all’U-Power Stadium contro il Monza -. Tre punti dividono le due formazioni, ma i rossoneri devono ancora disputare la sfida del Dall'Ara contro il Bologna. Entrambe le squadre, poi, martedì alle 21 saranno impegnate nel settimo turno di Champions League, con la Signora che farà visita al Bruges in Belgio e il Milan che ospiterà invece gli spagnoli del Girona.