Diretta Atalanta-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Orfano di Kvaratskhelia, ufficialmente un nuovo calciatore del Psg , il Napoli alle ore 20.45 fa visita all' Atalanta al Gewiss Stadium nel 21° turno del campionato di Serie A . Big match a Bergamo, con la Dea di Gian Piero Gasperini chiamata a fermare gli azzurri di Antonio Conte , capolista del torneo. I nerazzurri sono reduci dall'1-1 nel recupero della 19ª giornata contro la Juve tra le mura amiche, terzo pareggio consecutivo dopo l'1-1 dell'Olimpico contro la Lazio e lo 0-0 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. I campani, invece, hanno inanellato una striscia di cinque vittorie consecutive consolidando il primato in classifica . Quella contro l'Atalanta inaugura un trittico di sfide che vedrà i partenopei affrontare Juve (sabato 25 gennaio alle 18 al Maradona) e Roma (domenica 2 febbraio alle 20.45 all'Olimpico) nelle prossime settimane. All'andata al Maradona finì 3-0 per l'Atalanta, vittoriosa grazie alla doppietta di Lookman e al sigillo di Retegui, inizialmente lasciato in panchina da Gasperini. La Dea, poi, martedì alle 18.45 ospiterà tra le mura amiche lo Sturm Graz nel settimo turno di Champions League.

SEGUI ATALANTA-NAPOLI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Atalanta-Napoli: diretta tv e streaming

Atalanta-Napoli, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Brescianini, Sulemana, Zappacosta, Palestra, Zaniolo, Samardzic, Retegui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres, Allenatore: Conte.

A disposizione: Scuffet, Contini, Marin, Spinazzola, Zerbin, Mazzocchi, Gilmour, Hasa, Simeone, Ngonge, Raspadori.

ARBITRO: Colombo di Como. ASSISTENTI: Alassio-Peretti. IV UFFICIALE: Giua. VAR: Di Paolo. ASS. VAR: Di Bello.

Atalanta-Napoli: scopri tutte le quote