Cagliari, rimonta show sul Lecce: pari tra Parma e Venezia

Successo in rimonta per il Cagliari, che alla Unipol Domus ribalta il vantaggio di Pierotti (42') con un poker firmato Gaetano (60'), Luperto (65') Zortea ( 80') e Obert (83'). La formazione di Nicola conquista così 3 punti preziosi che proiettano i sardi al 13º posto con 21 punti. Niente bis invece per gli uomini di Giampaolo , già reduci dal successo esterno sull'Empoli e ora in 16ª posizione con 20 punti e a una sola lunghezza dal Verona terzultimo, che alle ore 18 ospiterà la Lazio . La prossima giornata c'è il Torino in trasferta il 24 gennaio, mentre i salentini ospiteranno l'Inter domenica 26.

Il Parma evita il ko

Termina in parità la sfida tra Parma e Venezia valida per la 21ª giornata di campionato. Al Tardini, gli uomini di Pecchia passano in svantaggio al 20' minuto in seguito al rigore assegnato da Fourneau per l'intervento in ritardo di Keita su Yeboah e poi trasformato da Pohjanpalo. Nella ripresa, Hernani pareggia i conti (56'). I gialloblù - fermati in più occasioni da uno strepitoso Stankovic - rientrano dunque con 20 punti in classifica, mancando così l'occasione di sfruttare il fattore casa per prendere le distanze dalla zona retrocessione. Un pareggio che agevola di poco anche la formazione di Di Francesco, ora al penultimo posto con 15 punti. Il calendario prevede ora le sfide contro il Verona per i lagunari e contro il Milan per Cancellieri e compagni: gare in programma rispettivamente il 27 e 26 gennaio