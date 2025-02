Diretta Fiorentina-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Sessantasette giorni dopo il malore che ha colpito Edoardo Bove, Fiorentina e Inter tornano in campo per disputare il recupero della 14ª giornata di Serie A. Alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, si ripartirà dal minuto 16, proprio quando la gara venne sospesa per l'improvviso problema occorso al centrocampista romano, dal risultato di 0-0. Attimi di terrore che, per fortuna, sono ormai solo un lontano ricordo. Vista la particolarità dell'evento, non potranno essere schierati in campo e nemmeno in panchina i calciatori che alla data del primo dicembre, quando si sono giocati i primi minuti del match, non figuravano nelle rose delle due squadre, pertanto non ci saranno i nuovi acquisti del mercato di gennaio. Andando alla sfida, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno una ghiotta occasione: in caso di vittoria, infatti, i campioni d'Italia aggancerebbero in vetta alla classifica il Napoli. Ironia della sorte, tra quattro giorni, lunedì 10 febbraio, le due squadre si ritroveranno nuovamente una di fronte all'altra al Meazza per la partita di ritorno, posticipo della 24ª di Serie A.