Diretta Como-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COMO - La 24ª giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo in programma alle ore 20.45 al Sinigaglia tra Como e Juventus. I bianconeri di Thiago Motta, archiviato il primo ko in campionato, 2-1 in rimonta al Maradona contro il Napoli, cercano continuità dopo il successo per 4-1 all'Allianz Stadium contro l'Empoli: in svantaggio dopo pochi minuti per il gol dell’ex, Mattia De Sciglio, la Signora ha ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Randal Kolo Muani - tre reti in due sfide per il neoacquisto arrivato dal PSG - e ai sigilli di Dusan Vlahovic e Francisco Conceiçao, entrati entrambi dalla panchina. Battere i lariani sarà importante sia per la classifica sia per arrivare nel migliore dei modi all'andata dello spareggio di Champions League contro il Psv Eindhoven, in programma martedì 11 febbraio alle ore 21 all'Allianz Stadium. Dopodiché la Juve affronterà, sempre in casa, domenica 16 alle 20.45 l'Inter in campionato e poi volerà in Olanda per il ritorno dei playoff, mercoledì 19 alle ore 21. Un trittico niente male, ma prima testa al Como. I lariani di Cesc Fabregas, infatti, nell’ultima uscita sono caduti al Dall’Ara contro il Bologna (2-0), ma nel mercato di gennaio sono arrivati diversi rinforzi e i lombardi sono stati il club di Serie A che ha investito di più in questa finestra di trasferimenti: ben 50 milioni di euro. Nella sfida d’andata all’Allianz Stadium, 19 agosto, alla prima di campionato, finì 3-0 per la Juve grazie alle reti di Mbangula, Weah e Cambiaso.