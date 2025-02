Diretta Lecce-Bologna ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Reduce dall'importante successo al Tardini nello scontro salvezza contro il Parma (3-1 in rimonta), alle ore 18 il Lecce ospita al Via del Mare il Bologna nel match valido per il 24° turno del campionato di Serie A. I giallorossi di Marco Giampaolo hanno la ghiotta opportunità di allontanarsi dalla zona calda della classifica sfruttando le sconfitte di Empoli, Como e Verona rispettivamente contro Milan (2-0), Juve (2-1) e Atalanta (5-0). Non poteva iniziare meglio, invece, il 2025 dei rossoblù di Vincenzo Italiano. Gli emiliani, infatti, hanno inanellato una striscia di otto risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni battendo 2-1 in rimonta il Borussia Dortmund al Dall'Ara, conquistando così la prima vittoria in Champions League nonostante l'eliminazione, e superando l'Atalanta al Gewiss Stadium grazie al sigillo di Santiago Castro, valso il pass per la semifinale di Coppa Italia. In campionato, invece, pareggi contro Roma (2-2), Inter (2-2) ed Empoli (1-1) e vittorie interne contro Monza (3-1) e Como (2-0). Nella sfida d'andata sotto le Due Torri, 2 novembre, un colpo di testa di Orsolini all'85' regalò i tre punti al Bologna.