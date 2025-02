Lecce-Bologna finisce senza reti: gol annullato a Dallinga nel finale

Termina in parità la sfida tra Lecce e Bologna valida per la 24ª giornata di campionato: 0-0 il finale. Al Via del Mare, le formazioni di Giampaolo e Italiano raccolgono 1 punto a testa che fa più comodo ai salentini che ai rossoblù. Krstovic e compagni rientrano con 24 punti in classifica e un distacco di 4 lunghezze dal Parma terzultimo: i Ducali sono usciti sconfitti dalla trasferta di Cagliari. Rallentano invece i felsinei, già reduci dalle 2 vittorie consecutive contro Atalanta in Coppa Italia e Como in Serie A. La classifica riporta ora 38 punti a pari merito con il Milan, che a Empoli si è imposto con il risultato di 2-0. La Fiorentina, che lunedì ritroverà l'Inter a San Siro, dista ora 4 punti. Il calendario ha ora in programma la sfida esterna con il Monza per il Lecce, e la gara al Dall'Ara con il Torino per il Bologna.