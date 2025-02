Diretta Parma-Bologna ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - Ad aprire il sabato di Serie A sarà il derby emiliano in programma alle ore 15 allo stadio Ennio Tardini tra Parma e Bologna. Esordio sulla panchina dei ducali per Cristian Chivu, scelto dalla società per sostituire l'esonerato Fabio Pecchia. I ducali, infatti, stanno vivendo un periodo molto complicato e sono reduci da quattro sconfitte consecutive, cinque nelle ultime sei. Un ruolino di marcia che ha complicato la situazione di classifica, con i gialloblu che sono ora terzultimi con appena 20 punti conquistati in 25 gare. Diversa, invece, la situazione in casa Bologna: la formazione di Vincenzo Italiano nell'ultimo turno ha battuto 3-2 il Torino portando a dieci la striscia di risultati utili di fila tra tutte le competizioni. I rossoblù, che hanno centrato la semifinale di Coppa Italia superando 1-0 l'Atalanta al Gewiss Stadium grazie alla rete di Santiago Castro e attendono ora la vincente del match tra Juve ed Empoli, in programma mercoledì alle 21, lottano per un posto in Europa e giovedì 27 febbraio alle 20.45 ospiteranno al Dall'Ara il Milan nel recupero della nona giornata.