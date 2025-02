Var a favore, parlano i numeri: per l'Inter tanto quanto Juve, Napoli e Atalanta

Il tema è sempre lo stesso

Ho sentito parlare di «intensità da valutare in campo»: se è vero che su contatti alti la soglia di intervento del VAR è più alta, è altrettanto vero che in questi casi l’intensità nulla c’entra, in quanto quello che conta è che in una dinamica del genere il tentativo di Luperto di impedire all’avversario di calciare bene è riuscito (un calciatore come Vlahovic non schiaccia il pallone a terra se non disturbato), quindi è funzionale e punibile. In definitiva il tema è sempre quello della tecnica: bisogna lavorarci di più a Coverciano, non deve mai essere trascurata. Così viene meno anche l’inesattezza secondo cui «l’intensità dev’essere valutata dal campo» (che non deve diventare un alibi per non decidere), perché di fronte ai chiari ed evidenti errori il VAR deve intervenire. Intanto però errori altrettanto gravi - se non peggiori - sono stati commessi in due sfide salvezza, e riconosciuti anche della CAN. Cominciamo da Lecce.