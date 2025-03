Diretta Juve-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - A chiudere il programma della 27ª giornata di Serie A sarà il posticipo delle ore 20.45 all' Allianz Stadium tra Juve e Verona . I bianconeri sono chiamati a rispondere presente dopo esser stati eliminati nel giro di una settimana ai playoff di Champions League dal PSV Eindhoven e ai quarti di finale di Coppa Italia dall’Empoli (ai calci di rigore). Le uniche opportunità per risollevare le sorti di una stagione fin qui disastrosa sono appese al campionato, dove la Signora potrebbe giocare il ruolo di "quarta incomoda" nella lotta scudetto. Approfittando dello 0-0 tra Atalanta e Venezia e dell'1-1 del Maradona tra Napoli e Inter, in caso di successo contro gli scaligeri la Juve potrebbe accorciare sul gruppo di testa portandosi a -6 dalla vetta, attualmente occupata dai nerazzurri di Simone Inzaghi. I ragazzi di Thiago Motta , dunque, devono allungare la striscia di quattro vittorie consecutive in campionato che li ha visti battere una dietro l'altra Empoli (4-1), Como (2-1), Inter (1-0) e Cagliari (1-0). Sono reduci da un successo anche i gialloblù di Paolo Zanetti che nell'ultimo uscita hanno piegato la Fiorentina al Bentegodi grazie alla rete al 95' di Antoine Bernede al 95'. La doppietta di Vlahovic e il sigillo di Savona regalarono i tre punti ai bianconeri nella sfida d'andata del 26 agosto 2024.

SEGUI JUVE-VERONA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Juve-Verona: diretta tv e streaming

Juve-Verona, posticipo della 27ª giornata di Serie A, è in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Juve-Verona

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennier, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Rouhi, Costa, Koopmeiners, Mbangula, Vlahovic.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini, Faraoni; Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov, Livramento; Sarr. Allenatore: Bertolini (Zanetti squalificato).

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Bernede, Oyekoge, Bradaric, Okou, Slotsager, Kastanos, Tengstedt, Ajayi, Cosse, Ghilardi.

ARBITRO: Marchetti di Ostia. ASSISTENTI: C. Rossi-Raspollini. IV UFFICIALE: Rutella. VAR: Pezzuto. ASS. VAR: Fabbri.

