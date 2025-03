Diretta Genoa-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Ad aprire la 29ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris tra Genoa e Lecce. Il Grifone di Patrick Vieira è reduce dal doppio pareggio per 1-1 contro Empoli e Cagliari e con una vittoria stasera potrebbe definitivamente allontanarsi dalla zona retrocessione salendo a quota 35 in classifica. Sono invece quartultimi i salentini di Marco Giampaolo che dopo le due sconfitte per 1-0 contro Udinese e Fiorentina nell'ultima uscita sono caduti 3-2 al Via del Mare contro il Milan: una sfida incredibile, con i pugliesi avanti 2-0 grazie alla doppietta di Krstovic ribaltati nel giro di un quarto d'ora dall'autorete di Gallo e il doppio colpo di Pulisic. All'andata, a Lecce, 5 gennaio, finì 0-0.