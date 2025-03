Lotito, tornado sull'Inter: "In Italia società fallite vincono scudetti"

Tornado Lotito: "Punire in modo esemplare"

Un fiume in piena Claudio Lotito che ha aggiunto: "Ieri c'era l'audizione del direttore generale delle entrate e io ho posto un problema sul fisco. Lo Stato italiano in questo momento ha 3.000 miliardi di debiti. Una situazione molto complicata e paga 85 miliardi di interessi passivi. Abbiamo 1.270 miliardi di crediti non riscossi dal fisco, che sono in continuo aumento, peraltro. Ogni anno aumentano. Allora ci dobbiamo fermare, e porre un problema. Come lo vogliamo risolvere? E allora dobbiamo trovare una soluzione diversa. Sul pregresso noi dobbiamo fare una distinzione, che in questo Paese ancora non è stata mai fatta, tra chi non paga, perché non ha la forza, in quel momento, la disponibilità, e chi non paga perché ha la volontà di non pagare. E dobbiamo distinguere tra chi fa le frodi, chi fa le false fatture, chi fa l'omessa dichiarazione. Cose che vanno punite in modo forte ed esemplare, come succede in America".