Diretta Parma-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - Per passare da 20 a 21 titoli nell'albo d'oro, l’Inter si trova sulla sua via proprio Chivu, grande ex che nel 2010 conquistò il Triplete e che due anni fa aleggiava come un fantasma proprio sulla schiena di Inzaghi. Un curioso intreccio di panchine e uomini che stasera alle 18 porterà la capolista a scendere in campo al Tardini per prendersi altri tre punti, andare a più 6 per 48 ore sul Napoli atteso lunedì dalla difficile trasferta a Bologna. Non sarà semplice, storicamente l'Inter a Parma fatica, come non ricordare il sudatissimo scudetto del '07-08 con una doppietta di Ibrahimovic nell'ultima mezz'ora, e per questo Inzaghi, squalificato, farà poche rotazioni. Alcune sono obbligate (leggi lo stop del giudice sportivo per Barella), altre per preservare alcuni elementi per la delicata trasferta di martedì a Monaco per l'andata dei quarti di Champions contro il Bayern. In difesa Bisseck dovrebbe giocare al posto di Pavard (atteso da ex in Germania, come Sommer), Frattesi per Barella con Asllani che dovrebbe far rifiatare Calhanoglu. A destra ancora Darmian - ma ieri è stato provato pure Carlos Augusto, oltre a Zalewski -, mentre torneranno Dimarco a sinistra e uno scalpitante Lautaro in attacco. L'argentino farà coppia con Thuram, entrambi però candidati a essere sostituiti nella ripresa da Arnautovic e Correa proprio in ottica Champions. I ducali cercano però punti decisivi per la salvezza matematica con Chivu pronto a dare battaglia al suo recente passato (è stato tecnico della Primavera nerazzurra) per portare a casa un successo di prestigio e far festa al Tardini nella strada che porta alla permanenza in Serie A.