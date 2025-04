Ronaldinho, niente Champions all’Inter: “Per me può vincerla un mio amico”

Ci sono giocatori che hanno reso felici tutti e Ronaldinho è uno di questi. Bastava vederlo giocare per divertirsi, un calciatore unico che ha riempito i telefono di molti ragazzi degli anni 2000. La leggenda brasiliana, dopo aver incantato al Barcellona, è passata anche in Serie A, vestendo la maglia del Milan. E ancora oggi si porta dietro dei piacevoli ricordi, anche se non ha vinto nessun trofeo in rossonero. Ne ha parlato a Sky Sport, dove ha speso due parole anche per Leao, sempre nel mirino delle critiche dei tifosi per le sue prestazioni. E ha poi parlato anche della possibile vincente della Champions League.