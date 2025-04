Diretta Inter-Cagliari ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 18, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter ospita il Cagliari nel 32° turno del campionato di Serie A. I nerazzurri sono reduci dal prestigioso e importantissimo successo contro il Bayern Monaco (2-1) nell’andata dei quarti di finale di Champions League all'Allianz Arena, dove i bavaresi non perdevano uno scontro europeo da ben 22 partite, dal 3-2 contro il Psg datato 7 aprile 2021. La formazione di Simone Inzaghi comanda la classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte a sette giornate dalla conclusione del torneo. Contro i sardi i campioni d'Italia vogliono cancellare il 2-2 del Tardini contro il Parma, un pareggio arrivato dopo aver chiuso 2-0 la prima frazione di gioco grazie alle reti di Darmian e Marcus Thuram. Poi, però, il blackout e la rimonta dei ducali nel giro di nove minuti, tra il 60’ e il 69’, firmata dalle prime reti in Serie A di Bernabé e Ondrejka. I campani, però, non ne hanno approfittato e hanno pareggiato 1-1 al Dall’Ara contro il Bologna, mantenendo così inalterate le distanze dalla vetta. Lautaro e compagni, che coltivano ancora il sogno Triplete, mercoledì ospiteranno a San Siro il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I rossoblù di Davide Nicola, invece, lottano per mantenere la categoria e, a tal proposito, sono reduci dall'importante successo interno per 3-0 contro il Monza e dallo 0-0 del Castellani contro l'Empoli.