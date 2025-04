Diretta Roma-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere il programma del sabato di Serie A sarà la sfida delle ore 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Verona . I giallorossi di Claudio Ranieri sono reduci dal doppio pareggio per 1-1 contro Juve e Lazio che ha allungato a 16 la striscia di imbattibilità in campionato: l'ultima sconfitta risale infatti al 15 dicembre, quando al Sinigaglia Gabrielloni e Nico Paz regalarono nel finale i tre punti al Como. Da quel pomeriggio la squadra ha decisamente cambiato passo e ora lotta per un piazzamento europeo dopo aver occupato in avvio di stagione la parte destra della classifica . Sono invece tre i pareggi consecutivi rimediati dagli scaligeri di Paolo Zanetti che, a quota 32 punti, vogliono chiudere prima possibile la pratica salvezza.

Roma-Verona: diretta tv e streaming

Roma-Verona, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251, Dazn e Sky Zona Dazn (214). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma-Verona

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Hummels, Nelsson, Salah-Eddine, Baldanzi, Pisilli, Cristante, Sangarè, El Shaarawy, Gourna-Douath, Dovbyk.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perilli, Berardi, Daniliuc, Faraoni, Dawidowicz, Frese, Lambourde, Lazovic, Bernede, Niasse, Kastanos, Oyekoge, Okou, Slotsager, Livramento, Ajayi, Cisse.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino. ASSISTENTI: Mokhtar-Cipressa. IV UFFICIALE: Feliciani. VAR: Mazzoleni. ASS. VAR: Abisso.

