L'arbitro di Juve-Udinese e quel precedente con penalizzazione in spogliatoio

Ultime due giornate in Serie A e attesa per avere tutti i verdetti ufficiali. Dalla lotta Scudetto a quella retrocessione passando per la bagarre per un posto in Europa tra Conference, Europa League e Champions ora resa ancora più combattuta dopo il trionfo del Bologna in Coppa Italia. L'AIA, dopo la finale dell'Olimpico tra Italiano e Conceicao, ha diramato le designazioni del prossimo turno, non ché il penultimo del massimo campionato. Per la gara tra Juventus e Udinese è stato designato Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Preti-Cipressa e Boncacina come quarto uomo. Al Var Pezzuto e Avar Maresca.