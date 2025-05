Inter-Lazio: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Può succedere di tutto a San Siro, dove Inter e Lazio si affrontano nell'incontro valido per la penultima giornata di Serie A. A 180 minuti dal gong di fine campionato, i nerazzurri scendono in campo con l'obiettivo di mantenere vivo il sogno Scudetto, rilanciato dal passo falso del Napoli, che nell'impegno precedente ha raccoltono 1 solo punto con il Genoa al Maradona. E mentre gli azzurri Conte saranno ospiti del Parma, a sua volta impegnato fino all'ultimo nella lotta salvezza, la formazione di Inzaghi ritrova i biancocelesti dopo i successi per 2-0 in Coppa Italia e per 6-0 nel girone di andata. Gli uomini di Baroni, reduci dal pareggio interno con la Juventus, puntano a ritrovare i 3 punti per restare in corsa per la Champions, con i bianconeri di Tudor che affronteranno invece l'Udinese allo Stadium. L'ultimo appuntamento in agenda, vedrà l'Inter scendere in campo a Como, mentre la Lazio ospiterà il Lecce. Poi, per Thuram e compagni sarà finale di Champions.