Champions, la vince l'Inter: lo dice l'arbitro! I precedenti a senso unico che condannano il Psg

La finale di Champions League si avvicina sempre di più. L' Inter , dopo aver eliminato il Barcellona al termine di una doppia sfida pirotecnica in semifinale, è pronta a chiudere nel migliore dei modi la stagione contro il Psg di Luis Enrique (che in semifinale ha fatto fuori l' Arsenal ). L'attesissima gara tra le due formazioni sarà diretta dall'arbitro Istvan Kovacs . Il fischietto è una vecchia conoscenza del calcio italiano e anche dei nerazzurri, e c'è da dire che i precedenti hanno portato particolarmente bene facendo così sognare l'epilogo perfetto ai tifosi della squadra di Inzaghi .

Psg-Inter, è Kovacs l'arbitro della gara: i precedenti

L'unico precedente in stagione tra l'Inter e il direttore di gara risale all'ultima sfida vinta contro l'Arsenal, dove il tecnico dei Gunners ha polemizzato, e non poco, per un rigore concesso a favore dei ragazzi di Simone Inzaghi. In totale, l'abitro romeno ha incontrato i milanesi tre volte con i nerazzurri che non hanno mai perso: due vittorie e un pareggio. E poi c'è anche una finale europea diretta da Kovacs finita bene per i nerazzurri... ma di Bergamo. L'arbitro ha infatti diretto anche la sfida di Europa League tra Bayer Leverkusen e Atalanta che ha visto la Dea trionfare sui tedeschi con il netto risultato di 3-0. Il bilancio positivo con le italiane nelle finali europee è confermato anche da Roma-Feyenoord, finale di Conference League del 2022, con i giallorossi di Mourinho vittoriosi.