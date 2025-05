Conte, diretta: addio Napoli? Vertice con De Laurentiis. Atalanta, se Gasperini lascia c'è anche Tudor

TORINO - L'attesa sta finendo, con la Juventus spettatrice particolarmente interessata della situazione che si va profilando. Antonio Conte , fresco di vittoria dello Scudetto, il quinto personale in Italia (con tre squadre diverse), avrebbe deciso di lasciare il Napoli all'indomani del trionfo, esattamente come fece Luciano Spalletti due anni fa. Nel frattempo anche a Bergamo è in corso l'incontro tra la proprietà e Gasperini con quest'ultimo che potrebbe decidere di mettere fine ad un'era sulla panchina della Dea.

Conte-Juve, il commento del direttore Vaciago

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha commentato così ai microfoni di SkySport: "Io credo che la Juve stia cercando Conte e che in alternativa non ci sia un altro nome. La Juve senza Conte potrebbe proseguire con Tudor. L'incontro poteva essere già risolutivo, la sensazione è che Conte abbia poca voglia di rimanere a Napoli a prescindere dalla direzione. In questo confronto si saranno chiariti sul mercato e i progetti. Il fatto che si sia preso tempo dilata anche le decisioni e le strategie della Juve. C'è tempo, non c'è fretta, la Juventus vuole avere le idee chiare prima del Mondiale per Club. Sarebbe strano che la Juventus non decidesse prima". Ha poi agigunto: "Bisogna vedere che tipo di cambiamento può avvenire. Quest'anno qualcosa non ha funzionato e la società sta facendo delle riflessioni per capire se l'errore è stato solo Motta o se è successo qualcosa anche in dirigenza. Si è parlato di Comolli, una figura che manca alla Juventus. Un tassello che potrebbe rendere la Juventus più completa".

Il futuro di Conte: cosa è stato deciso

Conte, incontro terminato con De Laurentiis

E il Milan? Motta e la mossa a sorpresa

Inzaghi, l'Arabia fa tremare l'Inter

Atalanta, si avvicina il divorzio da Gasperini

Futuro Conte, le parole alla festa scudetto

Conte-De Laurentiis, l'incontro

"Conte, l'addio a Napoli nasce a febbraio"

Il tecnico salentino, che ieri era stato ringraziato pubblicamente da Aurelio De Laurentiis con parole che lasciavano presagire a un addio anticipato, sta partecipando a un summit proprio con il presidente del club azzurro per discutere del proprio futuro

