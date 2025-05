Conte resta al Napoli? Le parole sul futuro sono forti: "Qui c'è qualcosa che non esiste altrove"

Conte, la passione Napoli e il futuro

"È difficile staccarsi da tutto questo? La passione che c'è qui è difficile trovarla da altre parti", ha detto Conte con estrema sincerità a TG Sport su RAI 2, durante i festeggiamenti per il quarto scudetto della storia del Napoli. Poi ha aggiunto: "Abbiamo dato a questo popolo tutto quello che avevamo, bisogna provare per capire cosa significa tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni. Scudetti vinti con tre squadre diverse in Serie A? È sempre bello vincere, si lavora per questo, per giornate così, sono veramente molto contento, onore a noi che abbiamo vinto e all'Inter che è una grandissima squadra e può vincere la Champions". Nessuna battuta sul futuro, nemmeno da parte del ds Manna: "Conte? Non ha rivali, è il numero uno". Poi il coordinatore dello staff tecnico Oriali si è espresso sul futuro dell'allenatore, cercando di convincerlo a rimanere a Napoli: "Non so ancora cosa farà il mister, ma spero che si possa continuare qui. Mi sono trovato benissimo e anche la mia famiglia. Se gliel'ho detto? Sempre, tutti i giorni".