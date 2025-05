"Conte, l'addio a Napoli nasce a febbraio. Da allora chi lo conosce sa che idee si è fatto"

Allegri rimpiazza Conte?

“Futuro Conte? L’allenatore ha deciso di andare via il 1°febbraio. Lui ama la città, ma per me da quella data si è fatto delle idee e chi lo conosce sa che a quel punto va per la sua strada. Credo che nelle trattative per Marianucci e De Bruyne il tecnico non sia stato coinvolto. Il Napoli se n’è reso conto, non si farà trovare impreparato. Per me viene Allegri, ma se Inzaghi dovesse andare in Arabia si potrebbero aprire le porte dell’Inter. De Bruyne non è un’operazione da Napoli: il club ha fatto sempre operazioni oculate, proiettate al futuro. L’acquisto di De Bruyne è per il presente e per farsi trovare pronti con un grande nome. Altri nomi per la panchina? Potendone inserire un secondo, faccio quello di Fabregas che è secondo me è un tecnico che piace molto al club azzurro. Lo spagnolo sarebbe spendibile solo come alternativa, ma la medicina giusta per il Napoli è Allegri. Qualora andasse via Conte, bisogna chiudere subito l’ex Juve e Milan per evitare problemi e difficoltà”, ha proseguito Giuffredi.